Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров
Вице-премьер Канады Христя Фриланд в пятницу, 9 июня, объявила о продлении до 9 июня 2024 года режима беспошлинного импорта товаров из Украины
Об этом сообщило правительство Канады.
Отмечается, что решение правительства обеспечит продление беспошлинного импорта украинских товаров в Канаду, в том числе стали и товаров, поставки которых регулируется квотами.
Приказ год назад, 9 июня 2022, поддерживал украинскую экономику путем увеличения экспорта в Канаду путем освобождения от уплаты таможенных и торговых сборов на импорт товаров из Украины.
"С момента вступления в силу CUFTA 1 августа 2017 пошлины были отменены на 99,9% импорта из Украины, включая рыбу и морепродукты, подсолнечное масло и минералы, 99,9% производимой продукции и 99,9% сельскохозяйственной продукции", - говорится в уведомлении.
Также там отметили, что Канада стремится поддерживать Украину в защите суверенитета и демократии от незаконного полномасштабного вторжения России, которое ограничивает возможности Украины экспортировать товары в другие страны.
"Поскольку храбрый народ Украины продолжает героическое сопротивление незаконному, полномасштабному вторжению Путина, мы должны продолжать поддерживать Украину, когда она защищает свой суверенитет и демократию. А это значит, что украинская экономика сможет продолжать поддерживать украинский народ и правительство в их борьбе за победу в этой войне. Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнула Христя Фриланд.
- 3 июня Канада и Польша договорились обеспечить Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, а также поддержать на пути евроатлантической интеграции.
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