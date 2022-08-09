Об этом замруководителя Офиса президента рассказал в телеграмме.

По словам Тимошенко, госпожа посол провела оценку плана восстановления Fast Recovery plan.

"Президент Владимир Зеленский убеждает, чтобы как можно больше стран уже приобщались к опеке и помощи отдельным регионам, страдающим последствиями российской агрессии. Это крайне важно для построения и укрепления партнерства в будущем, восстановления связей между бизнесом, обществом и общественными инициативами", – пишет Тимошенко.

Он также сообщил, что Канада заинтересована в восстановлении Черкасской области. Как известно, в области после начала полномасштабного вторжения России активно работает Канадский Красный Крест, оказывающий помощь внутренне перемещенным лицам и людям уязвимых категорий.