Канада присоединится к восстановлению Черкасской области, - заместитель руководителя ОПУ Тимошенко
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадза, обсуждали план восстановления страны
Об этом замруководителя Офиса президента рассказал в телеграмме.
По словам Тимошенко, госпожа посол провела оценку плана восстановления Fast Recovery plan.
"Президент Владимир Зеленский убеждает, чтобы как можно больше стран уже приобщались к опеке и помощи отдельным регионам, страдающим последствиями российской агрессии. Это крайне важно для построения и укрепления партнерства в будущем, восстановления связей между бизнесом, обществом и общественными инициативами", – пишет Тимошенко.
Он также сообщил, что Канада заинтересована в восстановлении Черкасской области. Как известно, в области после начала полномасштабного вторжения России активно работает Канадский Красный Крест, оказывающий помощь внутренне перемещенным лицам и людям уязвимых категорий.
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