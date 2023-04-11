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Канада предоставит Украине тысячи штурмовых винтовок, пулеметы и миллионы патронов

11 апреля, 2023 вторник
20:17
война с Россией

Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, включающей передачу десятков тысяч штурмовых винтовок, пулеметов и миллионов патронов

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Ананд сделала это объявление во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Она сообщила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.

"Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллионов патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности", - отметила Ананд в своем Twitter.

  • Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, прибыл с визитом в Канаду.
Канада
оружие для Украины
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