Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Ананд сделала это объявление во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Она сообщила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.

"Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллионов патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности", - отметила Ананд в своем Twitter.