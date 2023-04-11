Канада предоставит Украине тысячи штурмовых винтовок, пулеметы и миллионы патронов
Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, включающей передачу десятков тысяч штурмовых винтовок, пулеметов и миллионов патронов
Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
Ананд сделала это объявление во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Она сообщила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.
"Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллионов патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности", - отметила Ананд в своем Twitter.
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, прибыл с визитом в Канаду.
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