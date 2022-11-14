Канада предоставит Украине еще $400 миллионов военной помощи
Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 500 млн канадских долларов ($400 млн США)
Об этом сообщили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"Канада дополнительно предоставит Украине 500 млн долл. военной помощи, чтобы поддержать украинские вооруженные силы в защите страны от российского жестокого и неоправданного вторжения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в офисе главы канадского правительства также отмечают, что эти средства будут использованы на закупку военного, разведывательного и коммуникационного оборудования, а также топлива и лекарств.
"Пока Россия продолжает свое жестокое и неоправданное вторжение в Украину, Канада будет стоять бок о бок с украинским народом и союзниками в защите наших общих ценностей мира, демократии и прав человека", - подчеркнули в Трюдо.
- 28 октября премьер-министр Канады объявил о начале выпуска канадских государственных "Облигаций суверенитета Украины", направленных на поддержку финансирования помощи Украине в войне с Россией. Срок облигаций будет составлять пять лет, а поступления от них правительство Канады будет направлять на помощь Украине через специальный администрируемый Международным валютным фондом счет. Средства оттуда идут на такие нужды, как выплата пенсий и закупка топлива в преддверии зимы.
- 10 ноября стало известно, что канадский городок Пиктон собрал более $70 тыс. на восстановление школы в Киевской области.
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