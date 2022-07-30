Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Средства будут направлены в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в том числе на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных платежей", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что проект постановления разработан Минфином для возможности увеличения суммы льготного кредита на 0,45 млрд канадских долларов (0,351 млрд долл. США в эквиваленте) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

В результате сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов – 1,131 млрд дол. США.

28 июля вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко рассказал, что международные организации выплатили украинцам уже более 10 млрд грн денежной помощи из-за войны. Розенко объяснил, что это деньги доноров и разнообразные программы, которые помогают украинцам именно денежными средствами.

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