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Канада предоставит Украине 500 млн канадских долларов военной помощи

10 июня, 2023 суббота
17:04
Война с Россией

Правительство Канады объявило о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США)

Об этом во время визита в Киев объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитирует Укринформ.

"Канада твердо настроена реагировать на незаконное и неоправданное вторжение, продолжая оказывать Украине военную помощь, в том числе дополнительные 500 млн долл. для поддержания возможности реагировать на российскую агрессию", - сказал Трюдо.

Премьер отметил, что Канада передаст украинским защитникам 288 дополнительных ракет АИМ-7 для средств ПВО и предоставит 10 тыс. снарядов 105-мм калибра. В ближайшие недели страна также завершит доставку 122 бронированных автомобилей Roshel. В настоящее время Украина уже получила 88 таких машин.

Кроме того, Канада присоединится к многонациональным усилиям по обучению украинских пилотов на истребителях F16 и к инициативе по учениям по управлению танками Leopard 2. В частности, она поможет организовать работу центра техобслуживания танков Leopard 2.

Трюдо также сообщил, что Канада до 2026 года продолжает мандат военной тренировочной миссии UNIFIER. За 8 лет в ее рамках прошли подготовку уже более 35 тысяч украинских военных.

"Общественное" добавляет , что канадский премьер пообещал продолжить санкционное давление на Россию. Так, он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124. В прошлом году он был задержан в Канаде.

"Прошлой весной российский "Антонов" приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился - мы немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией", - отметил Трюдо.

Также глава канадского правительства объявил о новом санкционном пакете против РФ. Так новые ограничения будут касаться 24 человек и 17 организаций.

Трюдо также осудил подрыв Россией Каховской ГЭС и пообещал предоставить Украине финансовую помощь в размере 10 млн долларов на финансирование и дополнительные 7,5 млн уже определенной помощи Украине.

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо, с которым обсудил украинскую формулу мира.
  • 3 июня Канада и Польша договорились обеспечить Украину финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощью, а также поддержать на пути евроатлантической интеграции.
  • В субботу, 10 июня, в Украину с неожиданным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украина
Канада
помощь Украине
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