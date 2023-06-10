Канада предоставит Украине 500 млн канадских долларов военной помощи

Об этом во время визита в Киев объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, цитирует Укринформ.

"Канада твердо настроена реагировать на незаконное и неоправданное вторжение, продолжая оказывать Украине военную помощь, в том числе дополнительные 500 млн долл. для поддержания возможности реагировать на российскую агрессию", - сказал Трюдо.

Премьер отметил, что Канада передаст украинским защитникам 288 дополнительных ракет АИМ-7 для средств ПВО и предоставит 10 тыс. снарядов 105-мм калибра. В ближайшие недели страна также завершит доставку 122 бронированных автомобилей Roshel. В настоящее время Украина уже получила 88 таких машин.

Кроме того, Канада присоединится к многонациональным усилиям по обучению украинских пилотов на истребителях F16 и к инициативе по учениям по управлению танками Leopard 2. В частности, она поможет организовать работу центра техобслуживания танков Leopard 2.

Трюдо также сообщил, что Канада до 2026 года продолжает мандат военной тренировочной миссии UNIFIER. За 8 лет в ее рамках прошли подготовку уже более 35 тысяч украинских военных.

"Общественное" добавляет , что канадский премьер пообещал продолжить санкционное давление на Россию. Так, он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124. В прошлом году он был задержан в Канаде.

"Прошлой весной российский "Антонов" приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился - мы немедленно задержали. Сегодня, благодаря принятому законодательству, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией", - отметил Трюдо.

Также глава канадского правительства объявил о новом санкционном пакете против РФ. Так новые ограничения будут касаться 24 человек и 17 организаций.

Трюдо также осудил подрыв Россией Каховской ГЭС и пообещал предоставить Украине финансовую помощь в размере 10 млн долларов на финансирование и дополнительные 7,5 млн уже определенной помощи Украине.