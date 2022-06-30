Канада предоставит Украине 39 бронемашин боевой поддержки, - Трюдо

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC.

В рамках саммита лидеров НАТО в Мадриде премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада работает над завершением соглашения о предоставлении Украине 39 бронированных машин боевой поддержки. Они были предназначены для канадской армии, но вместо этого будут перенаправлены в Украину.

"Легкая бронированная техника, которую мы пошлем, будет чрезвычайно эффективной. Мы просто рады помочь, и мы будем продолжать искать и реагировать на вещи, которые им нужны", - сказал Трюдо журналистам после завершения саммита.

Издание сообщает, что украинцы также получат дополнительные шесть камер с высоким разрешением для использования на турецких беспилотниках "байрактар".

29 июня Канада объявила, что предоставит Украине льготный кредит в 200 млн. канадских долларов (около 150 млн долларов США) для поддержки немедленных потребностей в государственных расходах.

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