Канада предоставит Украине 39 бронемашин боевой поддержки, - Трюдо
Канада объявила в четверг, 30 июня, что планирует послать Украине десятки совершенно новых бронетранспортеров. Техника была предназначена для канадской армии, но вместо этого ее перенаправят Украине
Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC.
В рамках саммита лидеров НАТО в Мадриде премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада работает над завершением соглашения о предоставлении Украине 39 бронированных машин боевой поддержки. Они были предназначены для канадской армии, но вместо этого будут перенаправлены в Украину.
"Легкая бронированная техника, которую мы пошлем, будет чрезвычайно эффективной. Мы просто рады помочь, и мы будем продолжать искать и реагировать на вещи, которые им нужны", - сказал Трюдо журналистам после завершения саммита.
Издание сообщает, что украинцы также получат дополнительные шесть камер с высоким разрешением для использования на турецких беспилотниках "байрактар".
- 29 июня Канада объявила, что предоставит Украине льготный кредит в 200 млн. канадских долларов (около 150 млн долларов США) для поддержки немедленных потребностей в государственных расходах.
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