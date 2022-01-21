Канада предоставит Украине $120 млн ссуды на фоне усилий РФ по дестабилизации украинской экономической системы
Канада предложила предоставить до $120 млн ссуды Украине для поддержания экономической устойчивости страны и реформ управления
Об этом говорится в заявлении канадского правительства.
"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал в Twitter Владимир Зеленский.
Кроме того, Канада предложила предоставить грант технической помощи в размере до $6 млн для поддержки реализации кредита. Как отметили в заявлении, канадские и украинские официальные представители уже встречаются с тем, чтобы обсудить потенциальные условия кредита и сроки его реализации.
"Канада и дальше будет поддерживать Украину и ее народ. Эта поддержка поможет укрепить экономику Украины на фоне агрессивных усилий России по дестабилизации экономической системы Украины. Эти попытки РФ продолжают ставить под угрозу мир и безопасность в Европе. Вместе со своими союзниками Канада призывает Россию к деэскалации и вступления в содержательный диалог", - говорится в заявлении канадского правительства.
- Напомним, 19 января Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с главой МИД Канады Мелани Жоли. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и дипломатические пути ее деэскалации.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что канадское правительство примет решение по предоставлению Украине вооружений.
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