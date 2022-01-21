Канада предоставит Украине $120 млн ссуды на фоне усилий РФ по дестабилизации украинской экономической системы

Об этом говорится в заявлении канадского правительства.



"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал в Twitter Владимир Зеленский.



Кроме того, Канада предложила предоставить грант технической помощи в размере до $6 млн для поддержки реализации кредита. Как отметили в заявлении, канадские и украинские официальные представители уже встречаются с тем, чтобы обсудить потенциальные условия кредита и сроки его реализации.



"Канада и дальше будет поддерживать Украину и ее народ. Эта поддержка поможет укрепить экономику Украины на фоне агрессивных усилий России по дестабилизации экономической системы Украины. Эти попытки РФ продолжают ставить под угрозу мир и безопасность в Европе. Вместе со своими союзниками Канада призывает Россию к деэскалации и вступления в содержательный диалог", - говорится в заявлении канадского правительства.