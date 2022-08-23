Канада предоставит дополнительную поддержку органам безопасности Украины

Об этом канадский премьер заявил во время выступления на Крымской платформе.

Помощь Канады будет включать поддержку Национальной полиции Украины и ГСЧС. Трюдо также заявил о намерении своей страны поставлять оборудование органам безопасности Украины, а также оказывать им техническую поддержку. Кроме того, Канада намерена предложить украинскому МВД консультации.

Канадский премьер также пообещал помогать Украине на информационном фронте.

"Мы и дальше будем бороться с дезинформацией. Канада создаст соответствующую группу, чтобы усилить свою возможность следить за российской дезинформацией и бороться с ней. У нас будет более глубокая международная совместная работа через Большую семерку", - заявил Трюдо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb