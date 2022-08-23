Канада предоставит дополнительную поддержку органам безопасности Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении страны оказывать дополнительную поддержку органам безопасности Украины
Об этом канадский премьер заявил во время выступления на Крымской платформе.
Помощь Канады будет включать поддержку Национальной полиции Украины и ГСЧС. Трюдо также заявил о намерении своей страны поставлять оборудование органам безопасности Украины, а также оказывать им техническую поддержку. Кроме того, Канада намерена предложить украинскому МВД консультации.
Канадский премьер также пообещал помогать Украине на информационном фронте.
"Мы и дальше будем бороться с дезинформацией. Канада создаст соответствующую группу, чтобы усилить свою возможность следить за российской дезинформацией и бороться с ней. У нас будет более глубокая международная совместная работа через Большую семерку", - заявил Трюдо.
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