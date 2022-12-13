Об этом сообщила в Twitter вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд.

Канадский министр отметила, что эти деньги - прибыль от пошлины на российские и белорусские товары.

"Поскольку народ Украины продолжает свое героическое сопротивление, мы все должны сделать еще больше, чтобы убедиться, что он сможет выдержать эту борьбу. Поэтому Канада предоставит $115 млн дохода от пошлины, которой мы обложили российские и белорусские товары, чтобы срочно восстановить энергосеть Киева", – написала Фриланд.

Ранее Канада продала гособлигации на $500 млн, чтобы передать эти средства Украине.

Кроме того, Канада предоставит Украине оборудование для разминирования на $11 млн.

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