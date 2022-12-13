Канада предоставит $115 млн на восстановление энергосети Киева
Канада выделит Украине $115 млн для восстановления поврежденной российскими обстрелами энергосети Киева
Об этом сообщила в Twitter вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд.
Канадский министр отметила, что эти деньги - прибыль от пошлины на российские и белорусские товары.
"Поскольку народ Украины продолжает свое героическое сопротивление, мы все должны сделать еще больше, чтобы убедиться, что он сможет выдержать эту борьбу. Поэтому Канада предоставит $115 млн дохода от пошлины, которой мы обложили российские и белорусские товары, чтобы срочно восстановить энергосеть Киева", – написала Фриланд.
Ранее Канада продала гособлигации на $500 млн, чтобы передать эти средства Украине.
Кроме того, Канада предоставит Украине оборудование для разминирования на $11 млн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное