Канада предоставила правительству Индии доказательства вероятной причастности Нью-Дели к убийству лидера сикхов, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники.

Отмечается, что обмен информацией проходил через сотрудников служб безопасности двух стран.

По словам одного из источников, доказательства были предоставлены за несколько дней до того, когда Трюдо сказал членам парламента Канады, что у правительства есть достоверная информация о причастности Индии к расстрелу Хардипа Сингха Ниджара - лидера сикхов.

Кроме того, сообщается, что между представителями служб безопасности двух стран прошло несколько обсуждений.

Канадские власти также обратились к некоторым членам индийской диаспоры в стране, которые, по их мнению, знают об убийстве.

Что известно об убийстве сикхского активиста в Канаде

19 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "агенты индийского правительства" совершили убийство лидера сикхской общины в Британской Колумбии в июне прошлого года. Он сказал, что обвинение основывается на разведданных, собранных правительством Канады.

Позже министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде.

Трюдо сказал, что большое сообщество канадцев индийского происхождения было возмущено убийством и в некоторых случаях опасается за свою личную безопасность.

Отмечается, что 45-летний Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее в Британской Колумбии. Следователи из Королевской канадской конной полиции заявили, что на него устроили засаду люди в масках, но не сообщали, было ли нападение политически мотивированным.

Ниджар был известен тем, что выступал за создание независимого сикхского государства Халистан, включающего части штата Пенджаб в Индии, и Индия объявила его в розыск как террориста.

Индия же назвала обвинение Оттавы в причастности к убийству лидера сикхских сепаратистов "абсурдным и мотивированным".

Впоследствии Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады из-за конфликта, связанного с убийством лидера сикхов на территории Канады.

22 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты ожидают от правительства Индии и Канады совместного расследования возможной причастности агентов Нью-Дели к убийству лидера сикхов в Оттаве.