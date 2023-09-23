Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Канада предоставила правительству Индии доказательства вероятной причастности Нью-Дели к убийству лидера сикхов, - Bloomberg

Канада предоставила правительству Индии доказательства вероятной причастности Нью-Дели к убийству лидера сикхов, - Bloomberg

23 сентября, 2023 суббота
12:54
Мир Канада

Канадские чиновники поделились с правительством Индии доказательствами, которые могут связывать индийских агентов с убийством сикхского активиста в Канаде еще до того, как премьер-министр Джастин Трюдо обнародовал это обвинение

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные анонимные источники.

Отмечается, что обмен информацией проходил через сотрудников служб безопасности двух стран.

По словам одного из источников, доказательства были предоставлены за несколько дней до того, когда Трюдо сказал членам парламента Канады, что у правительства есть достоверная информация о причастности Индии к расстрелу Хардипа Сингха Ниджара - лидера сикхов.

Кроме того, сообщается, что между представителями служб безопасности двух стран прошло несколько обсуждений.

Канадские власти также обратились к некоторым членам индийской диаспоры в стране, которые, по их мнению, знают об убийстве.

Что известно об убийстве сикхского активиста в Канаде

19 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "агенты индийского правительства" совершили убийство лидера сикхской общины в Британской Колумбии в июне прошлого года. Он сказал, что обвинение основывается на разведданных, собранных правительством Канады.

Позже министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде.

Трюдо сказал, что большое сообщество канадцев индийского происхождения было возмущено убийством и в некоторых случаях опасается за свою личную безопасность.

Отмечается, что 45-летний Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее в Британской Колумбии. Следователи из Королевской канадской конной полиции заявили, что на него устроили засаду люди в масках, но не сообщали, было ли нападение политически мотивированным.

Ниджар был известен тем, что выступал за создание независимого сикхского государства Халистан, включающего части штата Пенджаб в Индии, и Индия объявила его в розыск как террориста.

Индия же назвала обвинение Оттавы в причастности к убийству лидера сикхских сепаратистов "абсурдным и мотивированным".

Впоследствии Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады из-за конфликта, связанного с убийством лидера сикхов на территории Канады.

22 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты ожидают от правительства Индии и Канады совместного расследования возможной причастности агентов Нью-Дели к убийству лидера сикхов в Оттаве.

Индия
Канада
Джастин Трюдо
Читайте также:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
20 сентября, 2023 среда
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
23 сентября, 2023 суббота
Ракетный удар по Кременчугу: количество пострадавших выросло до 32 человек
23 сентября, 2023 суббота
Австралия поддержала отмену права вето РФ в Совете Безопасности ООН
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
23 сентября
13:50
Обновлено
Курс валют на 22 сентября: как изменилась цена доллара и евро
13:30
Обновлено
Ракетный удар по Кременчугу: количество пострадавших выросло до 32 человек
13:15
"Деньги в победу!" В Киеве к протестующим под мэрией вышли депутаты, в Одессе – не вышли
13:10
Рост ВВП подтверждает, что экономика адаптировалась к форс-мажорным условиям, - Минэкономики
13:09
Обновлено
В Крыму раздаются взрывы: в Севастополе объявили воздушную тревогу
12:33
Представители Кремля тайно выходят на контакт с Британией, - СМИ
12:32
OPINION
ATACMS как принуждение России к переговорам
12:32
"Таких целей у нас много, сюрпризы будут еще": в ОК "Юг" прокомментировали удар по штабу Черноморского флота РФ
12:18
Аналитика
Зима близко: в каком состоянии наша энергетика и насколько продолжительными могут быть блэкауты
11:28
Силы обороны прорвали оборону россиян возле Вербового на Запорожье, - Тарнавский
11:27
"Безникотиновые" вейпы из Amazon, содержащие никотин - The Guardian
11:10
Чехия назначила нового посла в Украине
11:02
Эксклюзив
"Сколько это может продолжаться?": волонтер Корчинская о недостаточном обеспечении боевых медиков в новых бригадах, которые заходят на линию фронта
10:49
Зеленский встретился в Торонто с представителями канадского бизнеса
10:46
В ЕС обеспокоены "очень несбалансированными" торговыми отношениями с Китаем
10:40
Обзор
Бахмут стал одержимостью Зеленского, ВСУ получают ATACMS, новые ядерные испытания. Акценты мировых СМИ 23 сентября
10:10
Австралия поддержала отмену права вето РФ в Совете Безопасности ООН
10:00
Обзор
Как Россия зомбирует украинских детей с ВОТ и чем это грозит в будущем
09:42
В Черном море на боевом дежурстве находятся 4 корабля РФ, среди них есть ракетоноситель
09:37
Во временно оккупированной Кременной россияне определили дома, которые планируют сносить, - ОВА
09:34
С начала вторжения РФ 247-й российский полк потерял уже трех командиров, - британская разведка
09:07
Обновлено
Украинские войска ликвидировали 510 оккупантов, 11 танков и 8 дронов, - Генштаб
08:51
Россия хочет укрепить связи с Бразилией после встречи Лулы с Зеленским, - Bloomberg
08:46
Эксклюзив
Харьков
"Странное назначение в прифронтовой области": депутат Харьковского облсовета о новой заместительнице главы ОВА
08:37
Ночная атака РФ: украинская ПВО уничтожила 14 вражеских дронов
08:32
Лидер Китая призвал Запад отменить санкции против Сирии
08:14
Силы обороны продвинулись у Клещиевки и Новопрокоповки, - ISW
08:01
Обзор
Рука Китая, книга ярости и жираф, который умел петь – 5 книг о том, как не выгорать
07:57
Обновлено
Массированная атака РФ на Украину: на Одесщине есть попадания, на Днепропетровщине работала ПВО
07:45
Спецоперация "Крабовая ловушка": силы ССО попали в штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей
07:26
Убийство лидера сикхов: США ожидают, что Индия будет сотрудничать с Канадой в расследовании дела
06:49
Правительство Болгарии одобрило закупку у США более 180 бронемашин Stryker
06:25
Буданов: Потери в ВСУ меньше, чем у россиян, несмотря на то, что Украина идет в наступление
06:00
США требуют от Польши объяснения по поводу заявлений о прекращении поддержки Украины, - Bloomberg
05:36
В 2024 году военные расходы России впервые превысят социальные, - Bloomberg
05:08
В ISW считают, что России не удалось ухудшить отношения Украины с Польшей
04:40
ракета Storm Shadow
Штаб Черноморского флота РФ атакован ракетами Storm Shadow, - Sky News
04:12
Против спортсменов РФ продлили санкции из-за нарушения антидопингового кодекса
03:44
Украинские хакеры сообщили о похищении базы данных РФ об авиаперелетах: ее передадут ВСУ
03:16
Пентагон назначил контролера для мониторинга помощи Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV