Канада позволит беженцам из Украины получить постоянный статус в стране, - Трюдо
Все украинцы, которые приехали в Канаду по временной миграционной программе, введенной в связи с войной, смогут получить постоянный статус в этой стране.
Об этом в интервью CBC заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.
"Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ожидают возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но многие и желающие остаться. Им будут рады, поэтому они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами", - сказал Трюдо.
Примечательно, что интервью Трюдо было записано в помещении пекарни в Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.
В этом году в Канаду прибыли более 135 тыс. украинцев, хотя не все из них были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тыс. специальных визовых заявок от украинцев.
- Напомним, в середине ноября Канада сообщила о намерении предоставить Украине еще 400 миллионов долларов военной помощи.
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