Об этом в интервью CBC заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.

"Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ожидают возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но многие и желающие остаться. Им будут рады, поэтому они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами", - сказал Трюдо.

Примечательно, что интервью Трюдо было записано в помещении пекарни в Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.

В этом году в Канаду прибыли более 135 тыс. украинцев, хотя не все из них были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тыс. специальных визовых заявок от украинцев.

Напомним, в середине ноября Канада сообщила о намерении предоставить Украине еще 400 миллионов долларов военной помощи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb