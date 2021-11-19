Канада позволила прививать детей от 5 лет COVID-вакциной Pfizer

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Канады.



"Министерство здравоохранения Канады разрешило использовать вакцину Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Это первая вакцина от COVID-19, утвержденная в Канаде для использования в этой возрастной группе", - говорится в сообщении.



Заявку на использование препарата для детей до 11 лет Pfizer подали 18 октября 2021 года.



"После тщательного и независимого научного обзора доказательств Департамент определил, что преимущества этой вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет превалируют риски", - говорится в сообщении.



В ходе клинических исследований было выявлено, что вакцина была на 90,7% эффективна для предотвращения COVID-19 у детей от 5 до 11 лет. После прививки у детей не зарегистрировали никаких побочных последствий.

Напомним, американская компания Moderna подала заявку на регистрацию детской вакцины от COVID-19 в Канаде.