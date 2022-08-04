Канада поможет в подготовке украинских военных в Великобритании
Канада отправит в Соединенное Королевство 225 военнослужащих для обучения украинских новобранцев. Первые инструкторы прибудут на следующей неделе
Об этом пишет Reuters.
"Мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, когда Россия принимает участие в длительной попытке нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу. Поэтому я сегодня объявляю, что мы выполняем свое обещание возобновить масштабное обучение", - сказала министр обороны Канады Анита Ананд.
Обучение продлится четыре месяца. Большинство солдат из канадской легкой пехоты 3-го батальона принцессы Патриции, базирующегося в Эдмонтоне, Альберта.
Конгресс Украинцев Канады (группа, представляющая украинскую диаспору в Канаде) приветствовал возобновление обучения, отметив, что канадский опыт принесет большую пользу Украине.
По данным Reuters, обучение под руководством Канады, которое состоится на военной базе в юго-восточной Англии, будет охватывать обращение с оружием, оказание первой помощи и тактику патрулирования.
Издание сообщает, что с 2015 года вооруженные силы Канады подготовили более 33 000 украинских военных и сил безопасности, но приостановили обучение с февраля.
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