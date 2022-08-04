Канада поможет в подготовке украинских военных в Великобритании

Об этом пишет Reuters.

"Мы вступили в новую и очень опасную фазу этого конфликта, когда Россия принимает участие в длительной попытке нанести долгосрочный ущерб Украине и ее народу. Поэтому я сегодня объявляю, что мы выполняем свое обещание возобновить масштабное обучение", - сказала министр обороны Канады Анита Ананд.

Обучение продлится четыре месяца. Большинство солдат из канадской легкой пехоты 3-го батальона принцессы Патриции, базирующегося в Эдмонтоне, Альберта.

Конгресс Украинцев Канады (группа, представляющая украинскую диаспору в Канаде) приветствовал возобновление обучения, отметив, что канадский опыт принесет большую пользу Украине.

По данным Reuters, обучение под руководством Канады, которое состоится на военной базе в юго-восточной Англии, будет охватывать обращение с оружием, оказание первой помощи и тактику патрулирования.

Издание сообщает, что с 2015 года вооруженные силы Канады подготовили более 33 000 украинских военных и сил безопасности, но приостановили обучение с февраля.

3 июля британские СМИ сообщили, что украинские военные тренируются в Британии стрелять из аналогов HIMARS

23 июля правительство Великобритании опубликовало видео посещения премьер-министром Борисом Джонсоном учебного полигона, где учатся украинские военные.

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