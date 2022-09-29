Об этом сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра после встречи с украинским коллегой, передает Укринформ .

"Как ключевой союзник и партнер усилий по восстановлению Украины, правительство Канады привлечет широкий круг партнеров в промышленности и цепочках поставки, чтобы помочь принять информированные решения по транспортировке грузов по железной дороге. Вместе с нашими промышленными партнерами мы убедимся в продолжении движения людей и товаров, критически важных для поддержки благосостояния украинцев", - подчеркнул он.

Украинское и канадское правительства, Укрзализныця и Железнодорожная ассоциация Канады создали рабочую группу для содействия восстановлению транспортной инфраструктуры Украины. Основываясь на большом опыте компаний-операторов железных дорог Канады в перевозке существенного количества грузов и управлении качественной грузовой железнодорожной системой, железные дороги будут давать рекомендации по решению проблем с транспортом в Украине.

28 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна продолжит оказывать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

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