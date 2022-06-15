Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", - сказал он.

Еще три государства принялись помогать Украине артиллерийскими установками и боеприпасами.

"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.

Глава Пентагона также подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.

Напомним, сегодня, 15 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась третья встреча контактной группы по оборонной помощи Украины в "формате Рамштайн".

Также сегодня президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов помощи. В новом пакете безопасности от США - боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb