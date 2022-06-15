Канада, Польша, Словакия, Нидерланды и Германия сообщили о новом вооружении, которое передадут Украине
Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии, а Германия – РСЗО
Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", - сказал он.
Еще три государства принялись помогать Украине артиллерийскими установками и боеприпасами.
"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.
Глава Пентагона также подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.
- Напомним, сегодня, 15 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась третья встреча контактной группы по оборонной помощи Украины в "формате Рамштайн".
- Также сегодня президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов помощи. В новом пакете безопасности от США - боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное