Канада пока не будет впускать невакцинированных туристов

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ .

"Этого (открытия границ для невакцинированных путешественников, - ред.) еще долго не случится. Мы еще не преодолели пандемии, нам до сих пор стоит быть осмотрительными и внимательными ", - сказал Трюдо.

В то же время путешественники, прошедшие полный курс прививок от COVID-19, уже вскоре получат возможность попасть в Канаду с туристической целью.

"Следующим шагом мы рассмотрим, что именно позволить полностью вакцинированным путешественникам. Мы сосредоточимся на этом и расскажем больше в течение следующих недель ", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что Канада осторожно относится к открытию границ.