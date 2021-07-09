Канада пока не будет впускать невакцинированных туристов
Правительство Канады пока не намерено позволять въезд в страну туристам, которые не прошли полной вакцинации от COVID-19
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ .
"Этого (открытия границ для невакцинированных путешественников, - ред.) еще долго не случится. Мы еще не преодолели пандемии, нам до сих пор стоит быть осмотрительными и внимательными ", - сказал Трюдо.
В то же время путешественники, прошедшие полный курс прививок от COVID-19, уже вскоре получат возможность попасть в Канаду с туристической целью.
"Следующим шагом мы рассмотрим, что именно позволить полностью вакцинированным путешественникам. Мы сосредоточимся на этом и расскажем больше в течение следующих недель ", - отметил премьер-министр.
Он добавил, что Канада осторожно относится к открытию границ.
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