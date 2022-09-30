Об этом Жоли заявила на пресс-онференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в пятницу.

"Как я уже говорила, мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО. Такую позицию мы отстаиваем уже более десяти лет. И мы верим в политику "открытой двери", – сказала глава канадского МИД.

Известно, что ранее поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии.

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