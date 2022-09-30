Канада поддерживает вступление Украины в НАТО, – глава МИД
Министерство иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление
Об этом Жоли заявила на пресс-онференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в пятницу.
"Как я уже говорила, мы считаем, что Украина должна быть членом НАТО. Такую позицию мы отстаиваем уже более десяти лет. И мы верим в политику "открытой двери", – сказала глава канадского МИД.
Известно, что ранее поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии.
- 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
- Президент России Владимир Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".
- Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией , пока ею руководит Владимир Путин.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.66
Покупка 40.66Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное