Об этом сообщили в офисе главы правительства Канады по итогам встречи между премьер-министром Джастином Трюдо и президентом Молдовы Маей Санду.

"Канада также объявила о намерении ввести новый пакет санкций в соответствии с Законом о специальных экономических мерах в связи с незаконным и жестоким вторжением и оккупацией Украины Россией. Эти новые правила позволят Канаде вводить санкции против физических и юридических лиц в Молдове, систематически нарушающих права человека, ставят под угрозу международный мир и безопасность или причастны к значительным коррупционным действиям", – заявили в офисе Трюдо.

Кроме того, глава правительства Канады объявил, что с помощью программы партнерства технической помощи и в сотрудничестве с Офисом уполномоченного по федеральной юстиции Канады, страна отправит судей в Молдову для обмена опытом, чтобы усилить институциональную способность и укрепить подотчетность и добродетель судей.

Также отмечается, что Канада начнет воплощение в Молдове проекта, что поможет улучшить способность Национальной полиции Молдовы поддерживать безопасность, особенно в регионах с большим количеством беженцев и мигрантов.