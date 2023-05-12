Канада планирует ввести санкции против коррупционеров и нарушителей прав человека в Молдове
Канада планирует ввести санкции против физических и юридических лиц в Молдове, занимающихся коррупцией или нарушающих права человека
Об этом сообщили в офисе главы правительства Канады по итогам встречи между премьер-министром Джастином Трюдо и президентом Молдовы Маей Санду.
"Канада также объявила о намерении ввести новый пакет санкций в соответствии с Законом о специальных экономических мерах в связи с незаконным и жестоким вторжением и оккупацией Украины Россией. Эти новые правила позволят Канаде вводить санкции против физических и юридических лиц в Молдове, систематически нарушающих права человека, ставят под угрозу международный мир и безопасность или причастны к значительным коррупционным действиям", – заявили в офисе Трюдо.
Кроме того, глава правительства Канады объявил, что с помощью программы партнерства технической помощи и в сотрудничестве с Офисом уполномоченного по федеральной юстиции Канады, страна отправит судей в Молдову для обмена опытом, чтобы усилить институциональную способность и укрепить подотчетность и добродетель судей.
Также отмечается, что Канада начнет воплощение в Молдове проекта, что поможет улучшить способность Национальной полиции Молдовы поддерживать безопасность, особенно в регионах с большим количеством беженцев и мигрантов.
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