Канада планирует ввести против России дополнительные санкции в случае дальнейшего вторжения в Украину
Канада подготовила дополнительные санкции против финансового сектора и олигархов РФ на случай нового российского вторжения в Украину
Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Укринформ.
"Объявленные вчера шаги - это только начало. Как мы раньше говорили, если Россия продолжит вторжение в Украину, то подвергнется жестким согласованным экономическим санкциям и сильному давлению", - подчеркнула она.
По словам министра, Канада уже подготовила ответ на дальнейшую агрессию РФ против Украины.
"Мы готовы действовать против еще большей части российского финансового сектора и олигархов и готовы сделать серьезные объявления, связанные с канадским экспортом в Россию", - отметила Мелани Жоли.
- Напомним, 22 февраля стало известно, что Канада готовится ввести санкции против РФ в связи с признанием "Л/ДНР".
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