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Главная война с Россией Канада планирует ввести против России дополнительные санкции в случае дальнейшего вторжения в Украину

Канада планирует ввести против России дополнительные санкции в случае дальнейшего вторжения в Украину

23 февраля, 2022 среда
09:13
война с Россией Канада

Канада подготовила дополнительные санкции против финансового сектора и олигархов РФ на случай нового российского вторжения в Украину

Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Укринформ.

"Объявленные вчера шаги - это только начало. Как мы раньше говорили, если Россия продолжит вторжение в Украину, то подвергнется жестким согласованным экономическим санкциям и сильному давлению", - подчеркнула она.

По словам министра, Канада уже подготовила ответ на дальнейшую агрессию РФ против Украины.

"Мы готовы действовать против еще большей части российского финансового сектора и олигархов и готовы сделать серьезные объявления, связанные с канадским экспортом в Россию", - отметила Мелани Жоли.

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