Канада планирует ввести против России дополнительные санкции в случае дальнейшего вторжения в Украину

Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает Укринформ.



"Объявленные вчера шаги - это только начало. Как мы раньше говорили, если Россия продолжит вторжение в Украину, то подвергнется жестким согласованным экономическим санкциям и сильному давлению", - подчеркнула она.



По словам министра, Канада уже подготовила ответ на дальнейшую агрессию РФ против Украины.



"Мы готовы действовать против еще большей части российского финансового сектора и олигархов и готовы сделать серьезные объявления, связанные с канадским экспортом в Россию", - отметила Мелани Жоли.

Напомним, 22 февраля стало известно, что Канада готовится ввести санкции против РФ в связи с признанием "Л/ДНР".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb