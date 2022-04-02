Канада планирует ввести новые санкции против РФ из-за войны против Украины
Канада продолжит посылать Украине летальное оружие и вводить новые санкции против России
Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ .
"Мы будем и дальше оказывать максимальное давление на российский режим. Мы уже ввели строгие санкции и продолжим отправлять летальное оружие. Но мы понимаем, что необходимо делать больше и именно поэтому на подходе - новые санкции", - подчеркнула министерша.
По ее словам, у Канады есть одни из самых крепких отношений с Украиной среди всех стран мира.
"Мы солидарны с Украиной на фоне вторжения России", - отметила Мелани Жоли.
- Напомним, в марте Канада ввела новые санкции против России.
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