Канада планирует ввести новые санкции против РФ из-за войны против Украины

Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ .



"Мы будем и дальше оказывать максимальное давление на российский режим. Мы уже ввели строгие санкции и продолжим отправлять летальное оружие. Но мы понимаем, что необходимо делать больше и именно поэтому на подходе - новые санкции", - подчеркнула министерша.



По ее словам, у Канады есть одни из самых крепких отношений с Украиной среди всех стран мира.



"Мы солидарны с Украиной на фоне вторжения России", - отметила Мелани Жоли.

Напомним, в марте Канада ввела новые санкции против России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb