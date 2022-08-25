Канада планирует вернуть Германии остальные газовые турбины для "Северного потока"
Министерство иностранных дел Канады Мелани Жоли заявило, что Канада намерена вернуть Германии пять турбин для "Северного потока"
Об этом сообщает канадское агентство CBC .
Как говорится в сообщении, министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада намерена вернуть Германии пять турбин для "Северного потока", оставшихся на ремонте в Монреале.
"Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас просила Германия", – сказала Жоли.
Как пишет агентство, одну турбину вернули в Германию, но "Газпром" отказался принять ее, ссылаясь на технические проблемы и утверждая, что ему нужна дополнительная документация, доказывающая, что оборудование не подпадает под санкции Запада.
"Наша позиция достаточно четкая – мы действительно считаем, что этот отказ нужно отменить и немедленно", – отметила Жоли.
В последние месяцы Россия также сократила поток газа через Северный поток до 20% мощностей, а недавно объявила, что полностью закроет линию на три дня в конце месяца, ссылаясь на необходимость внепланового технического обслуживания.
Также сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия будет продолжать работать с Канадой, чтобы обеспечить возврат остальных пяти турбин.
"Я думаю, что есть политическое понимание, что мы будем сотрудничать, что мы друзья и что мы не сделаем возможным, чтобы российская игра работала", – сказал Шольц.
- 10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока.
- Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил решение Канады по турбине.
- МИД Украины раскритиковало решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом.
- США поддержали Канаду по делу передачи турбины для Северного потока.
- В Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.
- Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"
- Россия до сих пор отказывается возобновить использование газовой турбины, которую Германия и Канада согласились передать ей, несмотря на санкции, для возобновления поставок газа по трубопроводу Северного потока - 1" в нормальных объемах.
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