Об этом сообщает канадское агентство CBC .

Как говорится в сообщении, министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Канада намерена вернуть Германии пять турбин для "Северного потока", оставшихся на ремонте в Монреале.

"Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас просила Германия", – сказала Жоли.

Как пишет агентство, одну турбину вернули в Германию, но "Газпром" отказался принять ее, ссылаясь на технические проблемы и утверждая, что ему нужна дополнительная документация, доказывающая, что оборудование не подпадает под санкции Запада.

"Наша позиция достаточно четкая – мы действительно считаем, что этот отказ нужно отменить и немедленно", – отметила Жоли.

В последние месяцы Россия также сократила поток газа через Северный поток до 20% мощностей, а недавно объявила, что полностью закроет линию на три дня в конце месяца, ссылаясь на необходимость внепланового технического обслуживания.

Также сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия будет продолжать работать с Канадой, чтобы обеспечить возврат остальных пяти турбин.

"Я думаю, что есть политическое понимание, что мы будем сотрудничать, что мы друзья и что мы не сделаем возможным, чтобы российская игра работала", – сказал Шольц.

10 июля издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет Германии турбину для Северного потока.

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил решение Канады по турбине.

МИД Украины раскритиковало решение Канады о передаче турбины, назвав его опасным прецедентом.

США поддержали Канаду по делу передачи турбины для Северного потока.

В Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

Кроме того, в кремле отрицают информацию о том, что Россия собственноручно затрудняет возвращение турбины для "Северного потока – 1"

Россия до сих пор отказывается возобновить использование газовой турбины, которую Германия и Канада согласились передать ей, несмотря на санкции, для возобновления поставок газа по трубопроводу Северного потока - 1" в нормальных объемах.

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