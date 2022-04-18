Канада планирует развернуть в Европе госпиталь для бойцов ВСУ

Об этом сказал министр международного развития Канады Харджит Саджан, передает Укринформ .

"Мы общаемся с Красным Крестом по поводу того, что нужно. Мы были готовы развернуть большой полевой госпиталь. Выяснилось, что нужды во всем госпитале нет, поэтому развернут отдельные элементы", – рассказал он.

Он отметил, что в настоящее время определяется точное место для развертывания, а также добавил, что в Восточной Европе уже работает команда министерства, которая ищет способы гуманитарной поддержки.

"Ведется огромная работа, но и потребности - огромные, учитывая массовые преступления, совершаемые в Украине", - подытожил Саджан.