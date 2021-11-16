Канада планирует расширить сотрудничество с Украиной в оборонной промышленности

Об этом говорится на сайте Укроборонпрома.



“Правительство Канады в лице Канадской коммерческой корпорации обратилось с соответствующим официальным письмом в Государственный концерн "Укроборонпром". Речь идет не только о строительстве патронного завода, но и о строительстве заводов по производству пороха и капсюлей”, – об этом сообщает советник генерального директора ДК “Укроборонпром” Екатерина Рогач.



Напомним, 1 июня этого года Государственный концерн "Укроборонпром" и правительство Канады в лице Канадской коммерческой корпорации достигли договоренностей о сотрудничестве в сфере стратегической безопасности, обороны, аэрокосмической деятельности и производства боеприпасов, подписав соответствующий Меморандум.



В рамках Меморандума ГК "Укроборонпром" и входящая в состав Концерна Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" подписали с канадскими партнерами соответствующее Соглашение.



5 ноября Канадская коммерческая корпорация, отвечающая за реализацию этого проекта с канадской стороны, инициировала изменения в Меморандум и Соглашение, существенно расширив сотрудничество в оборонной промышленности. Кроме строительства патронного завода, канадская сторона предлагает строить заводы по производству пороха и капсюлей для обеспечения замкнутого цикла производства патронов на территории Украины.



Запуск этого международного проекта призван укрепить обороноспособность Украины.





