США и Германия готовятся сообщить о соглашении по "Северному потоку-2", - Reuters
Канада планирует открыть границы для американцев в августе, для остального мира - в сентябре
Власти Канады решила открыть границы для иностранцев, которые были закрыты с начала пандемии - марта 2020 года
Об этом сообщает CNN .
С 9 августа, полностью вакцинированным гражданам США будет разрешен въезд в Канаду.
Другим туристам может быть разрешен въезд с 7 сентября при условии, если эпидемиология останется благоприятной.
Страна и дальше будет закрыта для непривитых иностранцев.
Разрешены вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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