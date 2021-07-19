Канада планирует открыть границы для американцев в августе, для остального мира - в сентябре

Об этом сообщает CNN .

С 9 августа, полностью вакцинированным гражданам США будет разрешен въезд в Канаду.

Другим туристам может быть разрешен въезд с 7 сентября при условии, если эпидемиология останется благоприятной.

Страна и дальше будет закрыта для непривитых иностранцев.

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Разрешены вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.