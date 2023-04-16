Канада передаст Украине конфискованный у россиян Ан-124
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Канада передаст Украине конфискованный у россиян самолет Ан-124 "Руслан"
Об этом он написал в facebook.
Шмигаль рассказал, что это свершится в рамках новых санкций Канады против российских предприятий. Кроме самолета Канада передаст и другие активы российской компании "Волга-Днепр" в пользу Украины.
"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", - пишет премьер.
- 14 апреля в Польшу прибыли все восемь боевых танков Leopard 2, которые Канада пообещала предоставить Украине.
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