Канада передаст Украине конфискованный у россиян Ан-124

Об этом он написал в facebook.

Шмигаль рассказал, что это свершится в рамках новых санкций Канады против российских предприятий. Кроме самолета Канада передаст и другие активы российской компании "Волга-Днепр" в пользу Украины.

"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", - пишет премьер.