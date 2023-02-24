Канада передаст Украине еще 4 танка Leopard 2 и вводит дополнительные санкции против РФ

Об этом объявил сегодня, 24 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Трюдо заявил, что Канада предоставит 4 дополнительных основных боевых танка Leopard 2 для поддержки Вооруженных Сил Украины в защите своей страны, увеличив общий вклад Канады в "танковую коалицию" до восьми танков.

Канада также предоставит Украине бронированную эвакуационную машину и более 5000 снарядов калибра 155 мм.

Как добавил Трюдо, 4 боевых танка Leopard 2, о передаче которых объявляли ранее, уже доставлены в Польшу, а группа инструкторов вооруженных сил Канады обучает украинские экипажи.

Кроме того, сегодня Канада объявила о дополнительных санкциях против физических и юридических лиц, причастных к войне России против Украины.

"Новые ограничения касаются 122 физических и 13 юридических лиц, в том числе депутатов нижней палаты российского парламента, проголосовавших за закон, связанный с вторжением и попыткой аннексии четырех регионов Украины. Среди других подсанкционных лиц - вице-премьер-министры России, министры и другие лица в офисе президента России и российские военные, а также члены семей лиц, ранее попавших под санкции", – говорится в сообщении.

Также Канада ввела санкции против семи российских физических лиц и 50 оборонных организаций, вовлеченных в российскую оборонную промышленность, включая производство танков, ракет и систем вооружений, которые Россия использует в Украине. Кроме того, введен запрет на экспорт в Россию определенных химических элементов для использования в электронике, а также введен запрет на импорт, покупку или приобретение российского оружия, боеприпасов и другого оружия, где бы они ни были или где бы их не обрабатывали, из России или от любого лица в России.