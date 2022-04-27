Канада передаст Украине 8 новейших бронированных автомобилей
Украинские военные получат от Канады 8 бронированных автомобилей, изготовленных компанией "Roshel"
Об этом написала министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.
"Канада заключила контракт на закупку восьми бронированных автомобилей, изготовленных компанией "Roshel". Их будет как можно скорее переданы нашим украинским друзьям", - сообщила она.
По ее словам, канадская сторона "продолжит оказывать Украине разностороннюю военную помощь".
- Согласно последним данным канадского Минобороны, Канада уже доставила в Украину гаубицы и боеприпасы к ним. Также в комплекте с гаубицами M777 украинские военные должны были получить новейшие высокоточные боеприпасы Excalibur.
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