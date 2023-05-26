Об этом министр обороны Канады Анита Ананд на 12-м заседании "Рамштайна" передает пресс-служба правительства страны.

Канада безвозмездно передаст Украине 43 ракеты AIM-9 из запасов CAF. В минобороны Канады надеются, что это пожертвование поможет Украине защитить свое небо от продолжающихся атак России.

По словам чиновницы, анонсированная в апреле поставка стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. В Украину уже доставлены пулеметы, автоматы, чистящие наборы и магазины, а в ближайшие недели планируется доставить 1 млн патронов калибра 5,56 мм и 4800 штурмовых винтовок, отметили в пресс-службе правительства.

К лету ожидается, что все 21 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона боеприпасов будут в Украине, резюмировали в ведомстве.