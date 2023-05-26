Канада передаст Украине 43 ракеты класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия
Канада передаст Украине 43 ракеты класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия. В правительстве страны-союзника надеются, что это поможет защитить украинское небо
Об этом министр обороны Канады Анита Ананд на 12-м заседании "Рамштайна" передает пресс-служба правительства страны.
Канада безвозмездно передаст Украине 43 ракеты AIM-9 из запасов CAF. В минобороны Канады надеются, что это пожертвование поможет Украине защитить свое небо от продолжающихся атак России.
По словам чиновницы, анонсированная в апреле поставка стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. В Украину уже доставлены пулеметы, автоматы, чистящие наборы и магазины, а в ближайшие недели планируется доставить 1 млн патронов калибра 5,56 мм и 4800 штурмовых винтовок, отметили в пресс-службе правительства.
К лету ожидается, что все 21 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона боеприпасов будут в Украине, резюмировали в ведомстве.
- На 12-м "Рамштайне" обсуждали в основном усиление защиты украинского неба от атак оккупантов.
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