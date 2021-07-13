Канада передаст почти 18 млн доз вакцин AstraZeneca к инициативе COVAX

Об этом сообщили в МИД страны .



Правительство решило дополнительно выделить 17,7 млн доз препарата инициативы COVAX.



"С начала кризиса правительство Канады взял обязательство выделить более $2,5 млрд в поддержку борьбы с COVID-19", - отметили там.

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