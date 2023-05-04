Канада передала Украине первую партию оборудования для разминирования

Об этом сообщили в посольстве Канады в Украине.

Украинские спасатели получили первую партию оборудования для разминирования от Канады стоимостью 22,5 млн. канадских долларов (около $16,5 млн.).

"Это оборудование будет использоваться для очистки сельскохозяйственных угодий, возвращения их к продуктивному использованию и содействия восстановлению продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.