Канада передала Украине первую партию оборудования для разминирования
ДСНС получила первое оборудование для разминирования территорий от Канады
Об этом сообщили в посольстве Канады в Украине.
Украинские спасатели получили первую партию оборудования для разминирования от Канады стоимостью 22,5 млн. канадских долларов (около $16,5 млн.).
"Это оборудование будет использоваться для очистки сельскохозяйственных угодий, возвращения их к продуктивному использованию и содействия восстановлению продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.
- В феврале Канада заявила, что выделит дополнительно 7,5 млн канадских долларов на разминирование и обучение взрывотехников из Украины.
- В отчете Globsec сообщили, что сейчас Украина является самой заминированной страной в мире, опережая по этому показателю Афганистан и Сирию. Наиболее загрязненными регионами из всех освобожденных территорий являются Харьковская и Херсонская области
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