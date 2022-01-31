Канада отзывает часть сотрудников посольства в Украине

Об этом заявили в МИД Канады .



"Канада приняла решение временно отозвать неосновных канадских сотрудников и оставшихся на иждивении из посольства Канады в Украине", - говорится в сообщении.



В ведомстве напомнили, что усилят канадское посольство в Киеве работниками с опытом работы в областях реформы сектора безопасности, управления конфликтами, демократических реформ, консульских служб и дипломатии.



"Вместе они повысят наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на развивающуюся ситуацию в поддержку Украины", - пояснили в МИД страны.



В министерстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией, а приоритетом для ведомства остается безопасность людей.

Напомним, ранее Канада призвала семьи дипломатов уехать из Украины из-за угрозы нового нападения РФ.

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