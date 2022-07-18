Об этом сообщает Reuters.

Как передает Reuters, возвращение турбины из Канады на российскую компрессорную станцию ​​"Портовая", являющуюся ключевым элементом "Северного потока", было в центре внимания в течение последнего месяца, поскольку российский Газпром сократил поставки газа в Германию.

"Северный поток-1" проходит плановое ежегодное техническое обслуживание, которое должно завершиться 21 июля, поэтому поток приостановили полностью.

Однако существуют опасения, что РФ может продлить период работ. Это может помешать странам ЕС заполнить европейские газовые хранилища на зиму. Кроме того, усугубит кризис, побудивший к чрезвычайным мерам со стороны правительств и к боли высоких счетов для потребителей.

Турбину, которую обслуживает немецкая компания Siemens Energy, планируют передать в Россию через 5-7 дней.

Как сообщает российский Коммерсант, турбину отправят из Германии на пароме, а затем транспортируют по суше через Хельсинки.

Ожидается, что оборудование прибудет в РФ примерно 24 июля, а подготовительные работы будут продолжаться еще 3-4 дня.

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