Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами

Об этом сообщает Министерство обороны Канады .

Самолетом C-177 Globemaster, вылетевшим из базы Трентон, в Украину отправлены средства индивидуальной защиты, оборудование для разведки и ведение наблюдения.

"Среди отправленного снаряжения: средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Канадские военнослужащие останутся в Украине для проведения дополнительного наставничества украинских силовиков", - проинформировали в минобороны Канады.