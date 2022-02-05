Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и инструкторами
Канада отправила в Украину груз с нелетальным вооружением и инструкторов, которые будут обучать украинских военных
Об этом сообщает Министерство обороны Канады .
Самолетом C-177 Globemaster, вылетевшим из базы Трентон, в Украину отправлены средства индивидуальной защиты, оборудование для разведки и ведение наблюдения.
"Среди отправленного снаряжения: средства индивидуальной защиты и переноса грузов, а также разведывательное оборудование и средства ведения наблюдения. Канадские военнослужащие останутся в Украине для проведения дополнительного наставничества украинских силовиков", - проинформировали в минобороны Канады.
- Напомним, 27 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительных $39,5 млн на предоставление гуманитарной помощи Украине и продолжение миссии UNIFIER по передаче опыта украинским военным и Нацгвардии.
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