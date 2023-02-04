Канада отправила в Украину первый танк Leopard 2
В субботу, 4 февраля, власть Канады отправила Украине первый танк Leopard 2
Видео опубликовала министр обороны Канады Анита Ананд.
"На помощь Украине едут боевые танки. Первый канадский Leopard 2 уже в пути. Поддержка Украины со стороны Канады непоколебима", - пишет Ананд.
- 26 января министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2 . Кроме того, канадских военных отправят помогать в обучении украинским экипажам.
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