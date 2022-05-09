Канада отменяет на год все пошлины на украинские товары

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

"Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи", - написала она.

По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлии Ковалев – это амбициозная рабочая программа на этот год.

27 апреля Еврокомиссия предложила на год упразднить все пошлины для украинских товаров.

Великобритания досрочно упразднила все пошлины на экспорт из Украины в рамках соглашения о свободной торговле.