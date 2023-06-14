Канада открыла рынок для украинской молочной продукции

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей .

Сообщается, что Госпотребслужба и МИД работают над тем, чтобы украинские продукты могли экспортироваться в большее число стран, особенно в условиях военного положения. Это дает новые перспективы для наших производителей. Одним из результатов этой работы является доступ украинского молока и молочной продукции на рынок Канады.

Прежде чем экспортировать пищевые продукты, оператор рынка должен обратиться в местный отдел Госпродпотребслужбы, где находятся его производственные мощности.

Объяснение требований канадского законодательства, касающихся производителей молочных продуктов.

Украинское молоко и молочная продукция могут экспортироваться в 31 страну мира, среди которых страны Европейского Союза, Великобритания, Израиль, Китай, Турция, Япония.

По данным Ассоциации производителей молока, несмотря на войну и блокирование морских портов, в 2022 году Украина увеличила экспорт молочной продукции на 39% - до 344,6 миллиона долларов. Это стало возможным благодаря поддержке ЕС, высоким мировым ценам и конкурентоспособности украинского молока. Больше всего продавали сухое молоко, масло и казеин. Основным был европейский рынок.