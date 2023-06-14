Канада открыла рынок для украинской молочной продукции
Украинское молоко и молочная продукция получили доступ на канадский рынок. Это расширило географию экспорта украинских производителей до 31-й страны
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей .
Сообщается, что Госпотребслужба и МИД работают над тем, чтобы украинские продукты могли экспортироваться в большее число стран, особенно в условиях военного положения. Это дает новые перспективы для наших производителей. Одним из результатов этой работы является доступ украинского молока и молочной продукции на рынок Канады.
Прежде чем экспортировать пищевые продукты, оператор рынка должен обратиться в местный отдел Госпродпотребслужбы, где находятся его производственные мощности.
Объяснение требований канадского законодательства, касающихся производителей молочных продуктов.
Украинское молоко и молочная продукция могут экспортироваться в 31 страну мира, среди которых страны Европейского Союза, Великобритания, Израиль, Китай, Турция, Япония.
По данным Ассоциации производителей молока, несмотря на войну и блокирование морских портов, в 2022 году Украина увеличила экспорт молочной продукции на 39% - до 344,6 миллиона долларов. Это стало возможным благодаря поддержке ЕС, высоким мировым ценам и конкурентоспособности украинского молока. Больше всего продавали сухое молоко, масло и казеин. Основным был европейский рынок.
- Напомним, 5 июня ЕС продлил ограничения на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.
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