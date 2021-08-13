Канада отдаст другим странам 10 млн доз COVID-вакцины J&J
Канада пожертвует до 10 млн доз вакцины против коронавируса от Johnson&Johnson
Об этом сообщили в МИД страны, передает Укринформ .
"Канада планирует бесплатно передать другим странам через COVAX до 10 млн доз вакцины", - говорится в сообщении МИД.
Там добавили, что общий вклад страны в глобальной инциативы по распределению вакцин возрастет до 45 млн доз.
В ведомстве заявили, что пожертвование "поможет ускорить доставку вакцин в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, одновременно помогая приоритетным странам в других регионах".
- В июле стало известно, что Канада передаст другим странам почти 18 млн доз вакцин от COVID-19 AstraZeneca через инициативу COVAX.
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