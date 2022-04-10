Канада организует эвакуацию для украинских беженцев в Европе, - Трюдо

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время благотворительной акции Stand Up For Ukraine, передает Укринформ.



"Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду, но требуют для этого финансовой помощи. Мы используем отношения с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в течение ближайших недель несколько чартерных рейсов, а также обеспечим нуждающимся украинцам до двух недель проживания в отеле по прилету", - отметил он.



Кроме того, Канада организует программы краткосрочной финансовой помощи беженцам из Украины. Также страна предоставит дополнительные $100 млн гумпомощи украинцам и пришлет 345 тыс. товаров, необходимых в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, ранее Канада упростила въезд для украинских беженцев.

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