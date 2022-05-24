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Канада организовала чартер для более 300 украинских беженцев

24 мая, 2022 вторник
04:44
Общество

Зафрахтованный правительством страны чартерный рейс с украинскими беженцами приземлился в Виннипеге

Об этом объявил министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, сообщает Укринформ.

"Виннипег имеет гордую историю приема украинцев, поэтому мы знаем, что эти 328 новоприбывших будут тепло приняты своими новыми общинами. Мы продолжим помогать убегающим от путинской войны, до и после того, как они прибывают в Канаду, и будем делать все возможное, чтобы они чувствовали себя как дома", - сказал Фрейзер.

Беженцев в аэропорту лично встречала вице-премьер-министр Канады, украинка по происхождению, Христя Фриланд, а также мэр Виннипега и премьер-министр Манитобы. Пассажирам также всячески помогали десятки волонтеров.

Самолет прибыл из Варшавы, откуда бесплатно забрал украинцев, желающих попасть в Манитобу. В ближайшие две недели из Польши в Канаду прибудут еще два чартерных рейса: в Монреаль и Галифакс. На борту каждого будут находиться около 300 человек.

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Канада
война с Россией
беженцы из Украины
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