Канада официально анонсировала передачу танков Leopard 2
Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2. Кроме того, канадских военных отправят помогать в обучении украинских экипажей
Об этом Ананд сообщила в ходе пресс-конференции.
"Эти четыре танка (Leopard 2, - ред.) боеспособны и будут развернуты в ближайшие недели", - добавила Ананд.
По ее словам, танки передадут Украине для борьбы с российским вторжением. Вместе с тем, министр подчеркнула, что Канада предоставляет инструкторов, запасные части и боеприпасы.
По словам Ананда, она не исключает передачи большего количества такой техники в будущем. Известно, что всего на вооружении у Канады есть 82 танка Leopard 2 разных модификаций.
- 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов. В тот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.
- Также Байден сообщил, что США вместе с союзниками предоставят Украине 3 тыс. артиллерийских систем, боеприпасы и системы ПВО, а 300 единиц бронетехники уже отправятся в Украину.
- 26 января СМИ сообщили, что Канада может присоединиться к "танковой коалиции", передав Украине четыре танка Leopard 2.
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