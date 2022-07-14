Канада одобрила вакцину Moderna для прививки от COVID-19 младенцев и детей
Канада авторизовала применение вакцины Moderna для вакцинации против коронавируса детей от шести месяцев
Об этом заявили в департаменте здравоохранения Канады.
"Департамент здравоохранения Канады разрешил использовать COVID-вакцину Moderna Spikevax для прививки детей от шести месяцев до 5 лет", – говорится в заявлении.
Отмечается, что это первая вакцина COVID, утвержденная в Канаде для использования в этой возрастной группе.
"После детального и независимого научного анализа данных, департамент решил, что преимущества использования этой вакцины среди детей 6 месяцев - 5 лет преобладают риски", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что для достижения максимального уровня защиты от COVID-19 следует делать две прививки этой вакциной с перерывом в четыре недели. Объем дозы должен быть в четыре раза меньше, чем для взрослых.
В ведомстве добавили, что во время клинических испытаний вакцины в самой молодой возрастной группе никаких серьезных побочных эффектов не было выявлено.
- Напомним, 6 июля в трех странах Европы было выявлено более 100 тыс. новых больных в сутки. В этот день стало известно, что в течение двух недель заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 30%.
- Из-за резкого увеличения количества заболеваний Кипр возвращает масочный режим с 8 июля.
- В ЕС отмечают, что в Европе разворачивается новая волна коронавируса и советуют пропагандировать бустерную дозу вакцины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное