Об этом заявили в департаменте здравоохранения Канады.

"Департамент здравоохранения Канады разрешил использовать COVID-вакцину Moderna Spikevax для прививки детей от шести месяцев до 5 лет", – говорится в заявлении.

Отмечается, что это первая вакцина COVID, утвержденная в Канаде для использования в этой возрастной группе.

"После детального и независимого научного анализа данных, департамент решил, что преимущества использования этой вакцины среди детей 6 месяцев - 5 лет преобладают риски", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что для достижения максимального уровня защиты от COVID-19 следует делать две прививки этой вакциной с перерывом в четыре недели. Объем дозы должен быть в четыре раза меньше, чем для взрослых.

В ведомстве добавили, что во время клинических испытаний вакцины в самой молодой возрастной группе никаких серьезных побочных эффектов не было выявлено.

Напомним, 6 июля в трех странах Европы было выявлено более 100 тыс. новых больных в сутки. В этот день стало известно, что в течение двух недель заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 30%.

Из-за резкого увеличения количества заболеваний Кипр возвращает масочный режим с 8 июля.

В ЕС отмечают, что в Европе разворачивается новая волна коронавируса и советуют пропагандировать бустерную дозу вакцины.

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