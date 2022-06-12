Канада одобрила более 130 тыс. заявок временной защиты украинцев

Об этом пишет Global News.

"Из-за канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия (CUAET) граждане Украины и члены их семей могут подать заявление на получение визы временного проживания для путешествия и временного пребывания в Канаде. С 17 марта по 8 июня было одобрено 131 763 заявки, поступило 296 163 заявки ", – говорится в сообщении.

Издание сообщает, что часть украинцев в Канаде в поисках работы. В субботу, 11 июня, в канадском городе Калгари состоялась ярмарка вакансий, чтобы помочь людям, бегущим от войны в Украине, получить работу. Отмечают, что люди выстроились в очередь вдоль улицы, чтобы попасть на ярмарку.

Елена Иваненко приехала в Калгари 3 июня вместе с сыном. Она посетила ярмарку вакансий и сказала, что благодарна своей принимающей семье.

"У нас прекрасная принимающая семья. Они так прекрасны, они дали нам такую любовь и поддержку, поэтому мы не чувствуем себя чужими, мы чувствуем себя частью их семьи. Мы очень благодарны им", - сказала она.

Женщина рассказала, что они жили в Кременчуге возле нефтеперерабатывающего завода, позже разрушенного. Она сказала, что это способствовало дефициту топлива и уничтожило рабочие места. Несмотря на то, что Елена свободно владеет английским, она говорит, что устроиться на работу сложно, потому что ей все еще нужен медицинский осмотр и опыт. Она оставила педагогическую работу в Украине, но сказала, что мотивирует ее необходимость защитить сына.

"С первой работой здесь, в Канаде, без канадского опыта трудно получить работу, которую хочешь. Трудно, потому что там, в Украине, у меня были ученики, и школы были рады видеть меня. Сейчас трудно начинать снова, но я знаю, что у меня нет шанса вернуться, потому что я хочу, чтобы мой ребенок был в безопасности", - сказала она.

В ярмарке вакансий приняло участие около 30 работодателей.

"У нас, как и у всех других в городе, есть много вакансий в сфере гостеприимства, поэтому мы подумали, что это отличная возможность обрести таланты, а также поддержать сообщество", - сказал менеджер по персоналу Бруно Медейрос.

Со 2 июня Канада запустила новую программу поддержки украинских беженцев. В министерстве иммиграции уточнили, что каждый взрослый украинский беженец может получить 3000 долларов, а несовершеннолетний – 1500 долларов.

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