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Канада объявила о передаче Украине 200 бронетранспортеров

18 января, 2023 среда
15:30
Мир

Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator, изготовленных компанией Roshel. Стоимость вооружения составляет более 90 миллионов долларов

Об этом 18 января сообщила министр обороны Анита Ананд, передает The Globe and Mail.

БТР Senator, изготовленные компанией Roshel из города Миссисога, Онтарио, могут перевозить восемь пассажиров, а также водителя и пассажира на переднем сиденье. Также есть место для наводчика. Оружие можно установить сверху.

Данные БТР предназначены для безопасной транспортировки бойцов, раненых и техники.

Ожидается, что Украина получит все 200 БТР к лету.

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