Канада объявила о передаче Украине 200 бронетранспортеров
Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator, изготовленных компанией Roshel. Стоимость вооружения составляет более 90 миллионов долларов
Об этом 18 января сообщила министр обороны Анита Ананд, передает The Globe and Mail.
БТР Senator, изготовленные компанией Roshel из города Миссисога, Онтарио, могут перевозить восемь пассажиров, а также водителя и пассажира на переднем сиденье. Также есть место для наводчика. Оружие можно установить сверху.
Данные БТР предназначены для безопасной транспортировки бойцов, раненых и техники.
Ожидается, что Украина получит все 200 БТР к лету.
- 18 января стало известно, что Латвия отправит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники.
- Ранее Анита Ананд сообщала, что Канада закупит для Украины системы ПВО NASAMS.
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