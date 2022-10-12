Об этом она заявила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, цитирует CBS.

Отмечают, что Украина получит артиллерийские снаряды на сумму 15,2 млн долларов и 500 тыс. единиц зимней военной одежды и снаряжения. Также Канада выделит 2 млн долларов на обеспечение спутниковой связи.

11 октября Канада сообщила, что отправила в Польшу около 40 военных инженеров для тренировки украинских военнослужащих в рамках программы UNIFIER.

12 октября Германия заявила, что передаст Украину реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000.

Также в этот день Нидерланды сообщили о предоставлении Украине зенитных ракет для ПВО.