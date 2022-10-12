Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на 47 млн долларов
Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на 47 млн долларов
Об этом она заявила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, цитирует CBS.
Отмечают, что Украина получит артиллерийские снаряды на сумму 15,2 млн долларов и 500 тыс. единиц зимней военной одежды и снаряжения. Также Канада выделит 2 млн долларов на обеспечение спутниковой связи.
- 11 октября Канада сообщила, что отправила в Польшу около 40 военных инженеров для тренировки украинских военнослужащих в рамках программы UNIFIER.
- 12 октября Германия заявила, что передаст Украину реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000.
- Также в этот день Нидерланды сообщили о предоставлении Украине зенитных ракет для ПВО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.14
Покупка 40.14Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.4Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное