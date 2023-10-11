Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет

Об этом говорится в сообщении правительства Канады.

В пакет помощи войдет зимняя одежда и оборудование, а именно:

ботинки,

термобелье,

зимние спальные мешки,

военная форма для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что такой пакет финансируется за счет транша в размере 500 млн долларов на военную помощь Украине, объявленного премьер-министром Джастином Трюдо в июне 2023 года.

Также Блэр заявил, что Канада предоставит следующий новый пакет пожертвований из инвентаря Канадских вооруженных сил (CAF):

2000 дополнительных снарядов калибра 155 мм;

дымовые боеприпасы, в том числе 955 выстрелов 155-мм артиллерийских дымовых снарядов и более 2000 выстрелов 81-мм дымовых минометов;

2260 противогазов;

277 авиационных бомб массой 1000 фунтов и взрывателей;

разные типы 76-мм морских боеприпасов.

Глава минобороны Канады также отметил, что на прошлой неделе была доставлена ранее объявленная помощь в виде почти 8 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, 10 тыс. боеприпасов 105-мм артиллерийских снарядов и около 2 миллионов патронов для стрелкового оружия.

"Украинцы доблестно сражаются на передовой против незаконной и неспровоцированной войны России. Сегодняшний пакет комплексной военной помощи обеспечит Украине все необходимое для продолжения борьбы за свободу, территориальную целостность и демократию", - заявил Блэр.