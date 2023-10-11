Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет
Министр национальной обороны Канады Билл Блэр принял участие в 16-м заседании "Рамштайна" в Брюсселе, во время которого объявил о предоставлении Украине пакета поддержки
Об этом говорится в сообщении правительства Канады.
В пакет помощи войдет зимняя одежда и оборудование, а именно:
- ботинки,
- термобелье,
- зимние спальные мешки,
- военная форма для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ.
Отмечается, что такой пакет финансируется за счет транша в размере 500 млн долларов на военную помощь Украине, объявленного премьер-министром Джастином Трюдо в июне 2023 года.
Также Блэр заявил, что Канада предоставит следующий новый пакет пожертвований из инвентаря Канадских вооруженных сил (CAF):
- 2000 дополнительных снарядов калибра 155 мм;
- дымовые боеприпасы, в том числе 955 выстрелов 155-мм артиллерийских дымовых снарядов и более 2000 выстрелов 81-мм дымовых минометов;
- 2260 противогазов;
- 277 авиационных бомб массой 1000 фунтов и взрывателей;
- разные типы 76-мм морских боеприпасов.
Глава минобороны Канады также отметил, что на прошлой неделе была доставлена ранее объявленная помощь в виде почти 8 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, 10 тыс. боеприпасов 105-мм артиллерийских снарядов и около 2 миллионов патронов для стрелкового оружия.
"Украинцы доблестно сражаются на передовой против незаконной и неспровоцированной войны России. Сегодняшний пакет комплексной военной помощи обеспечит Украине все необходимое для продолжения борьбы за свободу, территориальную целостность и демократию", - заявил Блэр.
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября встретился с премьер-министром Канады. Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
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