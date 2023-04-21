Об этом говорится на сайте министерства обороны Канады.

О решении предоставить очередной пакет объявила министр обороны Канады Анита Ананд на заседании союзников Украины в формате "Рамштайн" в Германии.

Пакет включает взнос в размере 28,9 млн долларов США в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP). В частности, Киев получит 40 снайперских винтовок калибра 50 и боеприпасы от Prairie Gun Works.

Кроме того, Оттава передаст 16 радиостанций для сопровождения танка Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.

"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", - отметила Ананд.