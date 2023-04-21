Канада объявила о новом пакете помощи для Украины
Оттава объявила о предоставлении Киеву нового пакета помощи на сумму около $29 млн, который будет включать в себя боеприпасы и снайперские винтовки
Об этом говорится на сайте министерства обороны Канады.
О решении предоставить очередной пакет объявила министр обороны Канады Анита Ананд на заседании союзников Украины в формате "Рамштайн" в Германии.
Пакет включает взнос в размере 28,9 млн долларов США в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP). В частности, Киев получит 40 снайперских винтовок калибра 50 и боеприпасы от Prairie Gun Works.
Кроме того, Оттава передаст 16 радиостанций для сопровождения танка Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.
"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", - отметила Ананд.
- В пятницу, 21 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин озвучил три главных темы, которые рассмотрят союзники в рамках встречи в формате "Рамштайн". В повестке дня – ПВО, боеприпасы и средства поддержки.
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