Канада обвинила Китай в кибератаке на Microsoft
Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что спецслужбы КНР вмешались в работу Microsoft, чтобы получить доступ к данным пользователей
Об этом сообщает Укринформ .
"Канада присоединяется к союзникам, указывая на поддерживаемых КНР деятелей, которые беспрецедентно и неизбирательно вмешались в работу серверов Microsoft. Канада уверена, что министерство государственной безопасности Китая ответственное за масштабный взлом серверов ", - заявил Саджан.
По его словам, кибергруппировки, которые имеют поддержку китайских спецслужб, воспользовались сфере безопасности недостатками программ Microsoft, получив частичный доступ к 400 тыс. серверов по всему миру.
"Канада считает, что с большой долей вероятности эти действия имели целью получить доступ к мировым сетям для похищения интеллектуальной собственности и получения значительного количества личных данных", - отметил министр.
Он добавил, что группировка АРТ 40, которая стоит за кибервзломами, состоит из членов регионального отделения министерства государственной безопасности Китая в провинции Хайнань.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное