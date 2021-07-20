Канада обвинила Китай в кибератаке на Microsoft

Об этом сообщает Укринформ .

"Канада присоединяется к союзникам, указывая на поддерживаемых КНР деятелей, которые беспрецедентно и неизбирательно вмешались в работу серверов Microsoft. Канада уверена, что министерство государственной безопасности Китая ответственное за масштабный взлом серверов ", - заявил Саджан.

По его словам, кибергруппировки, которые имеют поддержку китайских спецслужб, воспользовались сфере безопасности недостатками программ Microsoft, получив частичный доступ к 400 тыс. серверов по всему миру.

"Канада считает, что с большой долей вероятности эти действия имели целью получить доступ к мировым сетям для похищения интеллектуальной собственности и получения значительного количества личных данных", - отметил министр.

Он добавил, что группировка АРТ 40, которая стоит за кибервзломами, состоит из членов регионального отделения министерства государственной безопасности Китая в провинции Хайнань.