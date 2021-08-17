Канада не признает талибов в качестве законного правительства, - Трюдо

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Reuters .



Канада не планирует признавать талибов правительством Афганистана после захвата боевиками столицы страны Кабула, заявил во вторник премьер-министр Джастин Трюдо.



Читайте также: Афганистан: талибы взяли под охрану российское посольство



"Канада не планирует признавать талибов правительством Афганистана", - сказал Трюдо журналистам. "Они взяли власть и сменили должным образом избранное демократическое правительство силой".

Напомним, 16 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество не признавать власть "Талибана" в Афганистане

Позже президент Франции Эмануэль Макрон отметил, что приложит усилия , чтобы РФ, Европа и США выработали единую позицию в ООН относительно захватуа власти в Афганистане талибами

Президент США Джо Байден в обращении к нации заявил, что целью американцев в Афганистане было предотвращение терактов на территории собственной страны. Американский лидер также заявил, что США должны сфокусироваться на контртерроризме, а не на построении афганской нации.