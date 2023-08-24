Канада назначила послом в Украине Наталью Цмось
Правительство Канады назначило нового посла в Украине: вместо Ларисы Галадзы дипломатическую миссию в Киеве возглавит Наталья Цмоць
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.
"Министр иностранных дел Мелани Жоли объявляет о назначении Натальи Цмоц послом Канады в Украине. Она заменит Ларису Галадзу", - говорится в заявлении.
В МИД Канады заявили, что назначение Цмоц "отражает приверженность Канады этим важным отношениям".
"Она является экспертом по Украине и имеет богатый опыт и понимание многосторонней канадской поддержки, в том числе внедрение программ по развитию демократии к незаконной аннексии Россией Крыма, начало операции UNIFIER и мониторинга Канадой выборов в Украине после президентской кампании 2015 года", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что новоназначенный посол знает украинский язык и "имеет глубокие связи с украинским сообществом в Украине и Канаде".
В МИД также добавили, что она будет служить "глазами и ушами Канады в Киеве" и гарантировать, что Канада сможет продолжать поддерживать Украину "в это сложное время и в долгосрочной перспективе".
Наталья Цмоц занимала должность директора отдела науки и парламентской сети в Министерстве государственной службы Канады, куда перешла из Министерства по делам коренных народов.
Она также работала в Министерствах обороны и здравоохранения. В 2011-2013 годах была советником по техническому сотрудничеству в посольстве Канады в Украине.
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